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Giriş Tarihi: 11.7.2022 13:22 Son Güncelleme: 11.7.2022 13:40

Altınordu, Galatasaraylı Atalay Babacan'ın peşinde

Altınordu, Galatasaraylı Atalay Babacan’ın peşinde

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Galatasaraylı oyuncu Atalay Babacan'ı transfer etmek için devreye girdi.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dış transferde Galatasaray'dan Atalay Babacan'a kanca attı. Sarı-kırmızılılarda kamp kadrosuna alınmayan 22 yaşındaki orta saha oyuncunun takımdan ayrılması gündeme gelirken, İzmir temsilcisinin transfer için devreye girdiği iddia edildi.

Geçen sezon ikinci yarıda Ümraniyespor'a kiralanan Atalay, 1'inci Lig'de 7 karşılaşmada görev alıp, ilk 2'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Dış transferde Akhisarpor'dan golcü Bertuğ ve Trabzonspor'dan sol kanat Safa ile anlaşan Altınordu, Atalay'la da sözleşme imzalamayı hedefliyor.

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Altınordu, Galatasaraylı Atalay Babacan'ın peşinde
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