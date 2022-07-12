Fenerbahçe, Norveçli yıldız Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını kulübün resmi hesabı üzerinden açıkladı. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Peki, Joshua King kimdir? Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Joshua King kaç yaşında, nereli ve hangi mevkide oynuyor?
JOSHUA KING KİMDİR?
Joshua King, 15 Ocak 1992 yılında Norveç'in Oslo kentinde dünyaya gelmiştir. 10 numara, forvet ve kanatlarda da görev alabilmektedir. Sağ ayağını kullanmaktadır.
Manchester United, Preston, Borussia Mönchengladbach, Hull City Blackburn, Everton, Watford gibi ekiplerde forma giymiştir. Joshua King şuan bonservissizdir. Kariyerinde çıktığı 366 maçta 79 gol 45 asist yapmıştır.