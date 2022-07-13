Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş’ta transfer gündemi Manuel Lanzini!

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları tam gaz sürerken, transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Şu ana kadar kadrosunu Gedson Fernandes, Romain Saiss, Jackson Muleka, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar, Alex Teixeira'nın takımdan ayrılması sonrasında 10 numara bölgesi için de arayışa girmişti.

MANUEL LANZINI BİR KEZ DAHA SÜPER LİG DEVİNE YAZILDI

İtalyan basınının iddiasına göre Beşiktaş, West Ham United'la bir yıl sözleşmesi kalan Manuel Lanzini için de girişimlere başladı. Geçen sezon İngiliz ekibiyle 44 maça çıkan ve 7 gol, 4 asistle oynayan Arjantinli oyuncu için maliyet araştırmasının devam ettiği kaydedildi.

Şartların uyması durumunda 29 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın daha somut adımlar atacağı belirtildi.