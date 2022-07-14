Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Giresunsporlu Doğan Can Davas, sezona yoğun hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 14.7.2022 12:48

Giresunsporlu Doğan Can Davas, sezona yoğun hazırlanıyor

AA
Giresunsporlu Doğan Can Davas, sezona yoğun hazırlanıyor

Giresunspor'un yeni transferi Doğan Can Davas, Süper Lig hayalini gerçekleştirdiği yeşil-beyazlı ekibe gol yollarında takım oyunuyla faydalı olmak istediğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Giresunspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Doğan Can Davas, AA muhabirine, transfer sürecini ve takımdaki hedeflerini anlattı.

Kamp çalışmalarının iyi bir ortamda sürdüğünü belirten Doğan Can, "Hazırlıklarımız çok tempolu ve yoğun geçiyor ama bizim için bir o kadar da keyifli. Çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. Hazırlık kampını en iyi şekilde tamamlayıp lige hazır girmek istiyoruz" diye konuştu.

Doğan Can, geçen sezonun tamamlanmasının ardından birçok kulüpten transfer teklifi aldığını ancak kendisinin Giresunspor'u tercih ettiğini kaydederek, "Bandırmaspor ile sezon bittikten sonra başkanımız beni istediğini söyledi. Süper Lig'den başka kulüplerin de teklifleri vardı ancak ben ailemle ve menajerimle oturup konuştuğumda en doğru tercihin Giresunspor olduğunu düşündüm. Buraya geldiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'DE OYNAMAK HEDEFLERİMİN BAŞINDAYDI"
Eski takımı Bandırmaspor'da geçen sezon önemli başarı yakaladıklarını ancak bunu iyi sonuçlandıramadıklarını anlatan Doğan Can, Süper Lig hayalini yeni takımıyla gerçekleştirdiğini ve faydalı olmak için elinden geleni yapmaya çalışacağını aktardı.

Doğan Can, şöyle devam etti:

"Geçen sezon Bandırmaspor ile hem takım hem de bireysel olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Ardından play-off finalinde yenildik ve Süper Lig'in kapısından döndük. Süper Lig'de oynamak hedeflerimin başındaydı. Bu sezon Giresunspor'a gelerek bu hedefimi gerçekleştirdim. Hedeflerime, hayallerime yavaş yavaş devam ediyorum. İnşallah Giresunspor'da gol yollarında takım oyunuyla etkili olup takımıma faydalı olmak istiyorum. Faydalı olacağıma da inanıyorum."

Yeşil-beyazlı taraftarlar için elinden geleni yapacağını dile getiren Doğan Can Davas, taraftarın desteğiyle sahada sonuna kadar mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: Yangın kontrol altına alındı
Aile Destek Programı'nda hane başına yıllık 7 bin 200 TL! e-Devlet Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır ve kimler alabilir?
Son dakika: KYK borcu olan gençler için müjdeli haber! Bakan açıklamıştı detaylar netleşiyor
YKS sonuçları erken açıklanır mı? Üniversite sınavı TYT, AYT, YDT YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı?
YKS sonuçları açıklanıyor! TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, başvuruları nasıl yapılır? Aile Destek Programı ödemeleri, başvuru şartları ve tarihleri 2022
İrem Derici göğüs dekolteli mavi bluzuyla ortalığı kasıp kavurdu! "Alın size Bodrum betonu"
SON DAKİKA: Benzin fiyatı için yeni indirim! Petrol 100 dolar altına sarktı! Motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Son dakika: Eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförü Çanakkale'deki çiftlik evinde öldürüldü
ARKADAŞINA GÖNDER
Giresunsporlu Doğan Can Davas, sezona yoğun hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA