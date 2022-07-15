Son dakika: Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! 10 isim listede yok

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya kadroyu gönderdi. Sarı-Lacivertliler'de Kim-Min Jae, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Luiz Gustavo, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Tiago Çulkuar kadroya alınmadı.
25 kişilik kadro şöyle:
Altay Bayındır
Ertuğrul Çetin
Serdar Aziz
Filip Novak
Attila Szalai
Willian Arao
Ferdi Kadıoğlu
Mert Hakan Yandaş
Diego Rossi
Enner Valencia
Dimitris Pelkas
Joshua King
İrfan Can Kahveci
Lincoln Henrique
Bruma
Arda Güler
Miha Zajc
Miguel Crespo
Burak Kapacak
İsmail Yüksek
Emre Mor
Mergim Berisha
Serdar Dursun
Bright Osayi-Samuel
Muhammed Gümüşkaya