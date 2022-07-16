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Giriş Tarihi: 16.7.2022 12:59

Altınordu'da Ahmet Dereli ve Emirhan Emir'in hedefi şampiyonluk

İHA
Altınordu’da Ahmet Dereli ve Emirhan Emir’in hedefi şampiyonluk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun golcü oyuncusu Ahmet Dereli ve genç kalecilerinden Emirhan Emir, yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Metin Oktay Yerleşkesi'nde hazırlıklarına devam eden kırmızı-lacivertli ekipte Ahmet Dereli ve genç kaleci Emirhan Emir, açıklamalarda bulundu.

Ahmet Dereli: "Hedefimiz şampiyonluk"

Takımın başarılı forvet oyuncusu Ahmet Dereli, hazırlıkların çok güzel bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Yeni arkadaşlarımız katıldı. Onlara hoş geldin diyorum. Çok güzel bir takıma denk geldiler. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk. Ben de bu sezon gollerimle ve asistlerimle takıma yardımcı olmak istiyorum. Geçen sezon bazı maçlarda sakatlığım nedeniyle forma giyememiştim. Şu an lige hazırım, sakatlığım tamamen geçti" dedi.

Emirhan Emir: "Aile ortamımız devam ediyor"

Altınordu'nun genç kalecilerinden Emirhan Emir de yeni sezon çalışmaları hakkında şunları söyledi: "Yeni sezon hazırlıklarımız iyi gidiyor. Geçen seneki kadromuzun çoğu korundu. Aile ortamımız devam ediyor. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk."

Altınordu'da futbolcular bugünkü çalışmanın ardından bir gün izin yapacak.

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Altınordu'da Ahmet Dereli ve Emirhan Emir'in hedefi şampiyonluk
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