Anlaşılan sözleşme süresinin de 3 yıl olduğu belirtildi. F.Bahçeli yetkililer, bu gelişmenin ardından Fransız forvetin kulübü Borussia Mönchengladbach ile masaya oturacak. Alman ekibinin, Plea için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi. F.Bahçe'nin de bu rakamı düşürerek oyuncuyu önümüzdeki hafta içinde kadrosuna katmayı planladığı bildirildi. Geçen sezon Mönchengladbach ile 36 karşılaşmaya çıkan Plea, 10 gol atarken 6 da asist yaptı.