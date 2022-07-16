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Giriş Tarihi: 16.7.2022 10:48 Son Güncelleme: 16.7.2022 10:51

Fenerbahçe'de Plea tamam sıra takımında! Alman ekibiyle masaya oturuluyor...

ÇAĞDAŞ HALICI
Fenerbahçe’de Plea tamam sıra takımında! Alman ekibiyle masaya oturuluyor...

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler golcü adaylarından Plea ile anlaştı, sıra futbolcunun takımına geldi. İşte tüm detaylar...

Hücum hattını güçlendirmek için çalışan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isimlerden biri de Alassane Plea… Sarı-lacivertliler, 2.5 milyon Euro'luk maaş teklif ettiği 29 yaşındaki santrfor ile el sıkıştı.

Anlaşılan sözleşme süresinin de 3 yıl olduğu belirtildi. F.Bahçeli yetkililer, bu gelişmenin ardından Fransız forvetin kulübü Borussia Mönchengladbach ile masaya oturacak. Alman ekibinin, Plea için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği kaydedildi. F.Bahçe'nin de bu rakamı düşürerek oyuncuyu önümüzdeki hafta içinde kadrosuna katmayı planladığı bildirildi. Geçen sezon Mönchengladbach ile 36 karşılaşmaya çıkan Plea, 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

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Fenerbahçe'de Plea tamam sıra takımında! Alman ekibiyle masaya oturuluyor...
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