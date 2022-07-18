Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alassane Plea için Borussia Mönchengladbach ile görüşmelerine devam ediyor. Sözleşmesi biten stoper Ginter'i bedavaya Freiburg'a kaptıran Alman ekibi, 2018'de 23 milyon Euro'ya aldığı ve şu andaki değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Plea'yı da aynı şekilde kaybetmek istemiyor. Fransız golcünün sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor. Mönchengladbach bu yüzden satışa sıcak bakıyor ve 5 milyon Euro gibi bir rakam istiyor. 29 yaşındaki Fransız santrfor da sarılacivertlilerden 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe bonservis bedelini düşürmenin yanı sıra oyuncunun istediği rakamı da 2.5 milyon Euro'ya çekmeyi hedefliyor. Plea'ya eski takımı Nice'in de talip olduğu belirtildi.