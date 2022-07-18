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Giriş Tarihi: 18.7.2022 07:43

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alassane Plea için pazarlık kızıştı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alassane Plea için pazarlık kızıştı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon için golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Alassane Plea ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... Fransız yıldıza M’Gladbach 5 milyon Euro bonservis isterken, oyuncu tarafı 3 milyon Euro’dan 3 senelik mukavele talep ediyor. İşte tüm detaylar...

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Alassane Plea için Borussia Mönchengladbach ile görüşmelerine devam ediyor. Sözleşmesi biten stoper Ginter'i bedavaya Freiburg'a kaptıran Alman ekibi, 2018'de 23 milyon Euro'ya aldığı ve şu andaki değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Plea'yı da aynı şekilde kaybetmek istemiyor. Fransız golcünün sözleşmesi Haziran 2023'te bitiyor. Mönchengladbach bu yüzden satışa sıcak bakıyor ve 5 milyon Euro gibi bir rakam istiyor. 29 yaşındaki Fransız santrfor da sarılacivertlilerden 3 yıllık sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro talep etti. Fenerbahçe bonservis bedelini düşürmenin yanı sıra oyuncunun istediği rakamı da 2.5 milyon Euro'ya çekmeyi hedefliyor. Plea'ya eski takımı Nice'in de talip olduğu belirtildi.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Alassane Plea için pazarlık kızıştı
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