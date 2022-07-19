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Giriş Tarihi: 19.7.2022 14:24 Son Güncelleme: 19.7.2022 14:34

Son dakika: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi

Son dakika: Beşiktaş Emrecan Uzunhan’ı KAP’a bildirdi

Son dakika haberi: Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda oyuncu ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda oyuncu ve İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır."

İSTANBULSPOR PERFORMANSI

Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkmış, 1 gol atıp 1 de asist yapmıştı. Siyah-beyazlı ekip, Romain Saiss'in ardından ikinci stoper takviyesini de yapmış oldu. Genç oyuncunun Beşiktaş ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Son dakika: Beşiktaş Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi
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