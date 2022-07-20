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Giriş Tarihi: 20.7.2022 13:58

Göztepe, Emre Gedik'i de kadrosuna kattı

DHA
Göztepe, Emre Gedik’i de kadrosuna kattı

Son olarak Fenerbahçe’den sağ bek Uğur Kaan Yıldız’ı transfer eden Göztepe, daha önce anlaştığı 1461 Trabzon’un sol beki Yunus Emre Gedik’in de işini bitirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sağlık kontrolünden geçen 1461 Trabzon FK oyuncusu Yunus Emre Gedik'in transferi konusunda resmi işlemler başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Eyüpspor altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonelliğe adım atan 23 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ve Şanlıurfaspor formalarını terlettikten sonra 1461 Trabzon'a transfer oldu.

Yunus Emre, geçen sezon Karadeniz ekibiyle 28 resmi maça çıkarak 2214 dakika görev aldı. Mamah, Palmer, Uğur Kaan, Berkay, Berkin, Hüsamettin ve Yunus'u resmen kadrosuna dahil eden Göz-Göz'ün Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nün kalecisi Ekrem Kılıçarslan'la da ilgilendiği bildirildi.

Yönetimin 24 yaşındaki kaleciyi kiralamak için girişimlere başladığı ve görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenildi. Göztepe'nin listesindeki Sadi Karaduman, Yasin Öztekin, Mete Kaan gibi isimlerin de imza atıp takımın Afyonkarahisar kampına katılmaları bekleniyor.

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Göztepe, Emre Gedik'i de kadrosuna kattı
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