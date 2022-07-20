Paulo Dybala, resmen Roma'da! "Ayrıcalık olan Jose Mourinho’nun takımına katılıyorum"

Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Dybala, "Bu sözleşmeyi imzalamamın önünü açan günler çok fazla duygu doluydu. Romalıların beni ne kadar çok istediklerini göstermesi fark yarattı. Yükselmekte olan bir takıma, birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olacağı bir teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma katılıyorum." ifadelerini kullandı.