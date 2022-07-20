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Giriş Tarihi: 20.7.2022 14:51 Son Güncelleme: 20.7.2022 14:54

Paulo Dybala, resmen Roma'da! "Ayrıcalık olan Jose Mourinho’nun takımına katılıyorum"

AA
Paulo Dybala, resmen Roma’da! Ayrıcalık olan Jose Mourinho’nun takımına katılıyorum

Geçtiğimiz sezonu UEFA Konferans Ligi şampiyonluğuyla tamamlayan Jose Mourinho önderliğindeki Roma, yıldız futbolcu Paulo Dybala'yı resmen kadrosuna kattı. İşte tüm detaylar...

Serie A takımlarından Roma, Arjantinli oyuncu Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Dybala'nın Roma ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kulüp internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Dybala, "Bu sözleşmeyi imzalamamın önünü açan günler çok fazla duygu doluydu. Romalıların beni ne kadar çok istediklerini göstermesi fark yarattı. Yükselmekte olan bir takıma, birlikte çalışmanın bir ayrıcalık olacağı bir teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Dybala'nın Roma'da 21 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Roma, Dybala transferini, Aarjantinli golcü oyuncunun kendisiyle özdeşleşen yüzünü kapatarak yaptığı gol sevinci anına ilişkin fotoğrafı paylaşarak duyurdu.

2012'den beri İtalya Serie A'da top koşturan Dybala, daha önce Palermo ve Juventus forması giydi. Dybala, Juventus formasıyla 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası, 3 İtalya Süper Kupası kazanma başarısı gösterdi. Dybala, 2015'ten bu yana formasını giydiği Juventus'ta sözleşmesinin sona ermesiyle sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılmıştı.

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Paulo Dybala, resmen Roma'da! "Ayrıcalık olan Jose Mourinho’nun takımına katılıyorum"
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