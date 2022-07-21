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Giriş Tarihi: 21.7.2022 18:13

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı

AA
Fenerbahçe’de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlar üzerinde duruldu.

Dinamo Kiev karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Mert Hakan Yandaş ve Luiz Gustavo, günü özel program dahilinde yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Dinamo Kiev müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı hazırlıkları başladı
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