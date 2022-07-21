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Giriş Tarihi: 21.7.2022 13:57 Son Güncelleme: 21.7.2022 14:00

İşte Güven Yalçın'ın yeni takımı!

İşte Güven Yalçın’ın yeni takımı!

Beşiktaş'ta istenilen performansı gösteremeyen ve sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Bir süredir görüşmeler yapan golcü oyuncun Serie B ekibi ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ın yeni sözleşme için anlaşmaya varamadığı Güven Yalçın'ın rotası belli oldu. Beşiktaş'ta istenilen performansın altında kalan ve Valerien Ismael'in de kadroda düşünmediği oyuncu İtalya'ya gidiyor.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Güven Yalçın, geçtiğimiz sezon Serie A'dan Serie B'ye düşen Genoa ile anlaşmaya vardı. Güven ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planlayan İtalyan ekibi, serbest durumda olan forvet için bonservis bedeli ödemeyecek.

2018'de Beşiktaş'a transfer olan Güven Yalçın, çıktığı 101 maçta 20 gol ve 7 asist katkısı yaptı. Güven, 2020-21 sezonunuda yine Serie B ekibi olan Lecce'de kiralık olarak oynamıştı.

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İşte Güven Yalçın'ın yeni takımı!
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