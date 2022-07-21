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Giriş Tarihi: 21.7.2022 21:12 Son Güncelleme: 21.7.2022 21:21

Son dakika: Galatasaray, Leo Dubois'in maliyetini açıkladı!

Son dakika: Galatasaray, Leo Dubois’in maliyetini açıkladı!

Son dakika haberleri... Galatasaray, Lyon'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois'in maliyetini açıkladı. Oyuncuyla 3 yıllık anlaşmaya varılırken, kulübüne 2.5 milyon bonservis ödeneceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

"KUPA KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Galatasaray'ın yeni transferi Leo Dubois, ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

"Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Bir sürü kupa kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

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Son dakika: Galatasaray, Leo Dubois'in maliyetini açıkladı!
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