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Giriş Tarihi: 21.7.2022 20:25 Son Güncelleme: 21.7.2022 20:32

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig play-off sisteminde değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig play-off sisteminde değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off sisteminin değiştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon sonunda ligi ilk iki sırada bitiren takımların doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükseleceği Spor Toto 1. Lig'de Play-Off Sistemi şu şekilde uygulanacak:

- Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada bitiren takımlar Play-Off müsabakalarına katılma hakkı kazanır.

- Ligi 3. sırada bitiren takım doğrudan Play-Off Finaline yükselir.

- Ligi 4. sırada bitiren takım ile 7. sırada bitiren takım, 5. sırada bitiren takım ile ise 6. sırada bitiren takım eşleşir. Müsabakalar, 4. ve 5. takımların sahasında tek maç eleme usulüne göre oynanır.

- Bu müsabakaları kazanan takımlar, ilk maç ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde, çift maç eleme usulüne göre karşılaşırlar ve bu müsabakalar sonucunda kazanan takım ikinci finalist olarak Play-Off Finaline yükselir.

- Play-Off Finali tarafsız sahada tek maç eleme usulünü göre oynanır. Kazanan takım Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. takım olur."

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Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig play-off sisteminde değişiklik yaptı
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