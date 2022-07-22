Eyüpspor Ryan Babel transferini açıkladı!

1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Ryan Babel'i transfer etti. 1. Lig ekibi Eyüpspor Hollandalı yıldız futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.
EYÜPSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELİRSE SÖZLEŞME 1 YIL DAHA UZAYACAK
Uçakla İstanbul'a gelen olan Babel, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Ryan Babel geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile mücadele ettiği 42 maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
🚨 Eyüpspor, Ryan Babel'i transfer ettiğini resmen açıkladı.pic.twitter.com/zTv9yQFDEt— Sabah Spor (@sabahspor1) July 22, 2022