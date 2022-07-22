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Giriş Tarihi: 22.7.2022 22:59 Son Güncelleme: 22.7.2022 23:10

Eyüpspor Ryan Babel transferini açıkladı!

Eyüpspor Ryan Babel transferini açıkladı!

Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı. Eyüpspor, Babel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki Ryan Babel'i transfer etti. 1. Lig ekibi Eyüpspor Hollandalı yıldız futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.

EYÜPSPOR SÜPER LİG'E YÜKSELİRSE SÖZLEŞME 1 YIL DAHA UZAYACAK

Uçakla İstanbul'a gelen olan Babel, Eyüpspor ile Süper Lig'e çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Ryan Babel geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile mücadele ettiği 42 maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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Eyüpspor Ryan Babel transferini açıkladı!
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