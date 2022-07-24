Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'de hedef Fenerbahçeli Tiago Çukur
Giriş Tarihi: 24.7.2022 13:23

Göztepe'de hedef Fenerbahçeli Tiago Çukur

DHA
Göztepe’de hedef Fenerbahçeli Tiago Çukur

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, Fenerbahçe'nin golcüsü Tiago Çukur için harekete geçti. İzmir ekibinin, Sarı-Lacivertliler'in Watford'dan transfer ettiği genç oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig'de futbol şubesi fiili olarak Rasmus Ankersen'in İngiltere merkezli Sports Republic spor yatırımları şirketi bünyesine geçip yeni sezon öncesi transferde Mamah, Polmer, Hüsamettin, Berkin, Uğur Kaan, Berkay, Yunus Emre ve Yasin Öztekin'le sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe'nin golcüsü için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin Watford takımından kadrosuna dahil etti Tiago Çukur'u Göztepe'nin kiralamak için görüşmelere başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin de 19 yaşındaki oyuncuyu oynayabileceği bir takıma göndermeyi planladığı ve Göztepe'ye sıcak baktığı kaydedildi. Kariyerinde geçen sezon sonunda A Milli Takıma ilk kez seçilen Tiago Çukur, ay-yıldızlı formayı ilk kez Göztepe'nin evi Gürsel Aksel Stadı'nda giydi.

UEFA Uluslar Lig C Grubu karşılaşmasında İzmir'de Litvanya'yı ağırlayan milli takımımız maçı 2-0 kazanırken, Tiago 84'üncü dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Maaş farkı ne zaman yatacak, bu ay mı, ne kadar ödenecek? 2022 Temmuz zamlı maaşlar, memur ve emekli maaş farkları ayın kaçında yatacak?
YKS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM 2022 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 450 TL-600 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? e Devlet sorgulama
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
Şimdiden birbirlerine girdiler! Gelecek Partisi'nden DEVA Partisi'ne tepki: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda
Diplomasi zaferi meyvelerini verdi! Türkiye’ye tahıl alımında ayrıcalık tanınacak
Dünya takdir ederken, malum zihniyet algı operasyonu peşinde! Yalancının mumu sadece 'Birgün' yandı
CHP Gençlik Kolları'ndan çirkin paylaşımlar! AK Parti Gençlik Kolları’ndan bomba gönderme
Starlink uyduları Türkiye'den görüldü! Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları nedir, nerede, ne işe yarar, amacı ve özellikleri neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'de hedef Fenerbahçeli Tiago Çukur
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA