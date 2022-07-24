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Giriş Tarihi: 24.7.2022 10:12

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den Al Nassr'a transfer oldu

Luiz Gustavo, Fenerbahçe’den Al Nassr’a transfer oldu

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo'nun Suudi Arabistan'ın Al Nassr Kulübüyle prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Arabistan ekibi de Brezilyalı oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr Kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir" denildi.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonu başında Fransa ekibi Olimpik Marsilya'dan transfer edilmişti.

TRANSFERİ AL NASSR DA AÇIKLADI
Al Nasr Kulübü de Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini yayınladığı video ile duyurdu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı oyuncu için Fenerbahçe'ye bonservis bedeli verilmediği kaydedildi.

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Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den Al Nassr'a transfer oldu
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