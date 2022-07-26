Beşiktaş’tan ayrılan Can Bozdoğan resmen Utrecht’e transfer oldu

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada Schalke 04'ün 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Utrecht yeni transferi Can Bozdoğan için imza töreni düzenlerken, genç futbolcunun Hollanda ekibinde 6 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
SATIN ALMA OPSİYONU 2.1 MİLYON EURO
Hollanda ekibinden transferin maliyetiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, Bild'in haberine göre; Utrecht, Schalke'ye kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. Can Bozdoğan ise yıllık 500 bin Euro ücret kazanacak. Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun satın alma opsiyonun da 2.1 milyon Euro olarak belirlendi.
"CAN'IN BİZİ SEÇMESİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"
Utrecht Teknik Direktörü Jordy Zuidam yaptığı açıklamada, "Can'ın FC Utrecht'i seçmesinden çok mutluyuz. Can, yetenekli bir sol ayaklı orta saha oyuncusu. Çok teknik, enerji ve dinamik bir oyuncu. Genç yaşına rağmen, şimdiden iyi liglerde deneyim kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde aktif olarak yer aldı. Bizim hedeflerimize olan inancından dolayı Can'ı kulübe davet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.