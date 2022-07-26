Beşiktaş’tan ayrılan Can Bozdoğan resmen Utrecht’e transfer oldu

"CAN'IN BİZİ SEÇMESİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Utrecht Teknik Direktörü Jordy Zuidam yaptığı açıklamada, "Can'ın FC Utrecht'i seçmesinden çok mutluyuz. Can, yetenekli bir sol ayaklı orta saha oyuncusu. Çok teknik, enerji ve dinamik bir oyuncu. Genç yaşına rağmen, şimdiden iyi liglerde deneyim kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde aktif olarak yer aldı. Bizim hedeflerimize olan inancından dolayı Can'ı kulübe davet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.