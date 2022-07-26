Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan ayrılan Can Bozdoğan resmen Utrecht'e transfer oldu
Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:52

Beşiktaş'tan ayrılan Can Bozdoğan resmen Utrecht'e transfer oldu

Beşiktaş’tan ayrılan Can Bozdoğan resmen Utrecht’e transfer oldu

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı için Schalke 04'e dönen Can Bozdoğan, 1 yıllığına Hollanda ekibi Utrecht'e kiralandı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada Schalke 04'ün 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Utrecht yeni transferi Can Bozdoğan için imza töreni düzenlerken, genç futbolcunun Hollanda ekibinde 6 numaralı formayı giyeceği açıklandı.



SATIN ALMA OPSİYONU 2.1 MİLYON EURO
Hollanda ekibinden transferin maliyetiyle ilgili bir açıklama yapılmazken, Bild'in haberine göre; Utrecht, Schalke'ye kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. Can Bozdoğan ise yıllık 500 bin Euro ücret kazanacak. Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun satın alma opsiyonun da 2.1 milyon Euro olarak belirlendi.

"CAN'IN BİZİ SEÇMESİNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"
Utrecht Teknik Direktörü Jordy Zuidam yaptığı açıklamada, "Can'ın FC Utrecht'i seçmesinden çok mutluyuz. Can, yetenekli bir sol ayaklı orta saha oyuncusu. Çok teknik, enerji ve dinamik bir oyuncu. Genç yaşına rağmen, şimdiden iyi liglerde deneyim kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde aktif olarak yer aldı. Bizim hedeflerimize olan inancından dolayı Can'ı kulübe davet etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!
YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 YKS tercihleri ÖSYM AİS ile erişime açılacak!
YKS taban puanları ve sıralamaları ÖSYM ile yayında! TYT ve AYT YKS üniversite taban puanları 2022 listesi ile kontenjanlar tablosu
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! NATO, Tahran Zirvesi, Tahıl Koridoru, 2023 seçimleri...
LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 | Lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zaman? MEB ile boş kontenjanlar ve nakil tarihleri
Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan ayrılan Can Bozdoğan resmen Utrecht'e transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA