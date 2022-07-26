Erce Kardeşler'i Hatayspor'a satan Trabzonspor , Arda Akbulut'u da Bandırmaspor'a kiralık gönderdi. Kampta ikinci kaleci olarak Muhammet Taha Tepe'yi değerlendiren Abdullah Avcı, kaleci rotasyonuna bir isim daha düşünüyor. Uzun süredir adı gündemde bulunan İrfan Can Eğribayat konusunda temaslar devam ediyor. Göztepe 'den ayrılmak isteyen ve bu talebini 2 kez İzmir ekibine ileten 24 yaşındaki İrfan Can'ın bonservis bedeli 2 milyon Euro olarak belirlenmişti. Bordo-Mavililer bu rakamı çok yüksek bulurken, Göztepe'nin Trabzonspor'dan 2 genç oyuncuyu kiralık istemesi planları değiştirdi.



ENİS'İ ÇOK İSTİYORLAR

Enis Destan'ın yanı sıra Batuhan Kör ve Kerem Şen gibi isimlerle ilgilenen İzmir ekibine, takas artı para formülü sunulacak. Önümüzdeki günlerde her iki tarafın daha somut adımlar atması beklenirken, İrfan Can'ın yanı sıra Rizespor 'dan Gökhan Akkan ve Tarık Çetin de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. (Fanatik)