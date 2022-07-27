Son dakika: Fenerbahçe Dynamo Kiev karşısında tur peşinde! İlk 11 belli oldu

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Ukrayna devi Dynamo Kiev ile rövanş maçına çıkıyor. İlk maçı 0-0 sona eren karşılaşmada galibiyeti kaçıran taraf sarı-lacivertli ekip olmuştu. Teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy'de ilk resmi maçına çıkacak.
Fenerbahçe'nin Dynamo Kiev karşısındaki ilk 11'i belli oldu.
Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can, Joshua King, Rossi, Valencia
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak.
BİR SONRAKİ TURDA RAKİP STURM GRAZ OLACAK
Fenerbahçe turu geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak.
Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.