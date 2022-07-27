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Giriş Tarihi: 27.7.2022 18:49 Son Güncelleme: 27.7.2022 19:00

Son dakika: Fenerbahçe Dynamo Kiev karşısında tur peşinde! İlk 11 belli oldu

Son dakika: Fenerbahçe Dynamo Kiev karşısında tur peşinde! İlk 11 belli oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında Kadıköy’de Ukrayna ekibi Dynamo Kiev’i ağırlıyor. İlk maçı 0-0 biten karşılaşmada Fenerbahçe etkili bir oyun oynasa da golü bulamamıştı. Fenerbahçe’nin bugünkü ilk 11’i belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Ukrayna devi Dynamo Kiev ile rövanş maçına çıkıyor. İlk maçı 0-0 sona eren karşılaşmada galibiyeti kaçıran taraf sarı-lacivertli ekip olmuştu. Teknik direktör Jorge Jesus, Kadıköy'de ilk resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe'nin Dynamo Kiev karşısındaki ilk 11'i belli oldu.

Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Tisserand, Ferdi, İsmail Yüksek, Arao, İrfan Can, Joshua King, Rossi, Valencia

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati yönetecek. Fenerbahçe, karşılaşmadan galip ayrılması durumunda adını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turuna yazdıracak.

BİR SONRAKİ TURDA RAKİP STURM GRAZ OLACAK

Fenerbahçe turu geçtiği takdirde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşılaşacak.

Elenmesi durumunda ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek Sarı-lacivertli ekip, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.

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Son dakika: Fenerbahçe Dynamo Kiev karşısında tur peşinde! İlk 11 belli oldu
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