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Giriş Tarihi: 28.7.2022 12:50

Göztepe'den transfer hamlesi! Enis Destan, Taha Tepe ve Ajdin Hasic...

Göztepe’den transfer hamlesi! Enis Destan, Taha Tepe ve Ajdin Hasic...

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile son şampiyon Trabzonspor arasında transfer trafiği sıklaştı. Sarı kırmızılıların bordo mavililerden Enis Destan ve genç kaleci Taha Tepe'yi istediği bildirildi. Fırtına ayrıca Beşiktaş'tan da Ajdin Hasic ile ilgileniyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile son şampiyon Trabzonspor arasında transfer trafiği sıklaştı. Kalecisi İrfan Can Eğribat'ı gözden çıkaran sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki kaleciye karşılık Trabzonspor'dan golcü Enis Destan ve genç kaleci Taha Tepe'yi istediği bildirildi. Trabzonspor'dan bir miktar da para talep eden Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği kaydedildi.

Göztepe'nin ayrıca Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Ajdin Hasic ile de ilgilendiği bildirildi.

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Göztepe'den transfer hamlesi! Enis Destan, Taha Tepe ve Ajdin Hasic...
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