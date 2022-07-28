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Giriş Tarihi: 28.7.2022 11:38 Son Güncelleme: 28.7.2022 11:40

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a geliyor...

DHA
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İstanbul’a geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, savunmaya bir transfer daha yapıyor. Kim Min-Jae'nin ayrılmasının ardından Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, anlaşma sağladığı bir başka yıldız ism İstanbul’a getiriyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper rotasyonu için daha önce Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi transfer etmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, bir ismin daha transferini bitirdi.

Yeni sezon için takıma yapılacak takviyelere devam eden Sarı-lacivertliler, Marsilya'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres ve kulübü ile anlaşma sağladı.

Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Luan Peres'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

LUAN PERES KİMDİR?

19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel Futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı. Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.

Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor. Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti. 1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! İstanbul'a geliyor...
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