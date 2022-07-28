Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper rotasyonu için daha önce Flamengo'dan Gustavo Henrique'yi transfer etmişti.
Sarı-lacivertli kulüp, bir ismin daha transferini bitirdi.
Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Luan Peres'in sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
LUAN PERES KİMDİR?
19 Temmuz 1994 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel Futbol kariyerine Portuguesa altyapısında başladı. Sırasıyla Santa Cruz, Red Bull, Ituano, Ponte Preta, Fluminense, Club Brugge, Santos ve Marsilya formaları giydi.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Peres zaman zaman da sol bek olarak oynuyor. Geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 49 karşılaşmada görev alan Peres, 3 asiste imzasını attı. Tecrübeli oyuncu, kariyerinde en çok Santos forması giydi. Çıktığı 89 maçta 5 asist kaydetti. 1.90 cm boyundaki Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...