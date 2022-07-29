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Giriş Tarihi: 29.7.2022 22:15

Barış Alper Yılmaz yeni sezon için iddialı! "Bu sene çok farklı bir Barış olacak"

AA
Barış Alper Yılmaz yeni sezon için iddialı! Bu sene çok farklı bir Barış olacak

Galatasaray'ın genç hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirterek takım içi rekabete hazır olduğunu söyledi. Barış Alper, "Bugün ve yarına odaklandım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim. Çok çalışıyorum" dedi.

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı futbol takımının Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok güzel bir kamp ortamı olduğunu aktaran 22 yaşındaki kanat oyuncusu, "Hocamız, takımımız ve yeni gelen arkadaşlarımızla uyum içinde antrenmanlarımız geçiyor." dedi.

Teknik direktör Okan Buruk ile sürekli görüştüğünü dile getiren Barış Alper, "Bugün ve yarına odaklandım. Geçmiş geçmişte kaldı. Bu sene çok farklı bir Barış olacağına eminim. Çok çalışıyorum. Tatilde de bireysel olarak antrenmanlarıma devam ettim." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün gibi kanat oyuncularıyla rekabete hazır olup olmadığının sorulması üzerine, "Biz bir takımız. Ben de arkadaşlarım da bu mücadeleye her şekilde hazırız. Burası büyük bir camia. Bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz. Rekabet olmazsa olmaz. O yüzden mücadele her yerde yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Sahada hangi bölgede daha rahat hissettiğinin sorulması üzerine Barış Alper, "Burası Galatasaray. Hocam nerede bana şans verirse elimden geleni yapacağım. Benim için mevki fark etmez. Hocam hangi bölgede görevlendirirse orada katkı vereceğimi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"GALATASARAY'IN GENLERİNDE HER ZAMAN ŞAMPİYONLUK VAR"

Barış Alper Yılmaz, kötü geçen sezonu geride bıraktıklarını ve şampiyonluğa odaklandıklarını söyledi. "Galatasaray'ın genlerinde her zaman şampiyonluk var." diyen Barış Alper, "Geçen sezon geçmişte kaldı. Bugün ve yarına odaklandık. Çok iyi çalışıyoruz. Bu sene çok farklı bir sezon olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferlere destek olduklarını vurgulayan genç futbolcu, "Kim gelirse gelsin bizim için çok değerli. Yetenekli olmasa buraya gelmezlerdi. Onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

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Barış Alper Yılmaz yeni sezon için iddialı! "Bu sene çok farklı bir Barış olacak"
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