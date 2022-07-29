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Giriş Tarihi: 28.7.2022 22:56 Son Güncelleme: 29.7.2022 07:08

Son dakika: Konyaspor Avrupa'da rahat turladı! İşte Bate Borisov maçının golleri...

Son dakika: Konyaspor Avrupa’da rahat turladı! İşte Bate Borisov maçının golleri...

Son dakika haberi... Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Belarus temsilcisi BATE Borisov'u, 3-0 mağlup eden Konyaspor, sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazandı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri; 37'nci dakikada Rahmanovic ve 43'üncü dakikada Calvo kaydetti.

12'nci dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında top kale direğinin dibinden auta çıktı.

18'inci dakikada Çekici'nin pasıyla ceza sahası dışında topla bululan Hadziahmetovic'in sert şutunda, kaleci Kudravets, meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.



30'uncu dakikada Konyaspor gole çok yaklaştı. Muric'in şutunda top kaleci Kudravest'ten döndü. Penaltı noktası yakınında topu önünde bulan Çekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

37'nci dakikada Konyaspor öne geçti. Muric'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Rahmanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

GOL | Konyaspor 1-0 Bate Borisov


43'üncü dakika Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kazanılan kornerde Hadziahmetovic ortasını yaptı. Ön direkte Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

GOL | Konyaspor 2-0 Bate Borisov

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

67'nci dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Muric ortasını yaptı. Ön direkte Cebrail'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Kudravest topu kornere çeldi.

70'nci dakikada Amilton'un pasıyla topla buluşan Muhammet Demir, ceza sahası yayına kadar ilerleyip, şutunu çekti. Kaleci Kudravest gole izin vermedi.

73'üncü dakikada Konyaspor 10 kişi kaldı. Hakem Novak Simovic, Cikalleshi'yi Gromyko'ya yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından, kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor rakibini 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

RAKİP BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselen temsilcimiz Konyaspor, 3. ön eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile karşılaşacak.

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Son dakika: Konyaspor Avrupa'da rahat turladı! İşte Bate Borisov maçının golleri...
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