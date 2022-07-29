Son dakika: Fenerbahçe Luan Peres transferinin bonservis bedelini açıkladı!

Bu arada Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, Luan Peres'in transferi dolayısıyla Olimpik Marsilya'ya 5 milyon 225 bin avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Ayrıca sarı-lacivertli futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak Fransız ekibine azami 237 bin 500 avro bonus bedeli ödeneceği aktarıldı. Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.