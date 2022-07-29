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Giriş Tarihi: 29.7.2022 22:57 Son Güncelleme: 29.7.2022 23:20

Son dakika: Fenerbahçe Luan Peres transferinin bonservis bedelini açıkladı!

Son dakika: Fenerbahçe Luan Peres transferinin bonservis bedelini açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe, Marsilya'dan transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres'in bonservis bedelini açıkladı.

Fenerbahçe, Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinden Brezilyalı futbolcu Luan Peres'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu törende, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu arada Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, Luan Peres'in transferi dolayısıyla Olimpik Marsilya'ya 5 milyon 225 bin avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Ayrıca sarı-lacivertli futbol takımının ve futbolcunun performansına bağlı olarak Fransız ekibine azami 237 bin 500 avro bonus bedeli ödeneceği aktarıldı. Öte yandan, Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.

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Son dakika: Fenerbahçe Luan Peres transferinin bonservis bedelini açıkladı!
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