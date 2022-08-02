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Giriş Tarihi: 2.8.2022 07:38 Son Güncelleme: 2.8.2022 07:43

Son dakika Trabzonspor haberleri: Şampiyonlar Külliye'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Devler Ligi sözleri

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberleri: Şampiyonlar Külliye’de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Devler Ligi sözleri

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan, geçtiğimiz cumartesi günü de Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çifte kupalı Fırtına'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Başkan Erdoğan, bordo-mavili takıma yeni sezon için başarı dileğinde bulunurken, “Sizi mutlaka Şampiyonlar Ligi’nde görmek istiyoruz. Programım uyarsa play-off maçında tribünde olmak isterim” ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan, geçtiğimiz cumartesi günü de Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çifte kupalı Fırtına'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de hazır bulunduğu kabulde Başkan Erdoğan, bordomavili ekibi çifte şampiyonluğundan dolayı kutlarken, yeni sezonda da başarı dileklerinde bulundu.

AHMET AKİF'İN HERKESE SELAMI VAR

Şampiyonlar Ligi yolculuğunda da aynı başarıyı tekrarlamalarını isteyen Erdoğan şunları söyledi: "Sporcularımız ülkemizi temsil ettikleri her branşta artık Türkiye'ye eli boş dönmüyor. Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka sizi görmek istiyoruz. Trabzonspor'a gönül veren herkese gerçekten büyük sevinç yaşattınız. Umarım yeni sezonda da başarılarınız devam eder. Programıma uyarsa play-off maçında tribünde olmak istiyorum." Futbolculara torunu Ahmet Akif'in selamını da ileten Cumhurbaşkanı, "Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'e özellikle selam söylememi istedi" dedi.

DERECEYE GİREN KAĞAN'IN TERCİHİ HUKUK FAKÜLTESİ

CumhurbaşkanI Erdoğan ziyarette yer alan Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradaoğlu'nu üniversite sınavında gösterdiği başarı nedeniyle özel olarak tebrik etti. YKS'de Türkiye 898'incisi olan Kağan'a "Bundan sonrası da çok önemli hangi bölümü tercih edeceksin" diye sordu. Kağan da, Hukuk Fakültesini tercih edeceğini iletti.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk futboluna verdikleri katkı nedeniyle teşekkür etti. Erdoğan da yeni sezonda tüm takımlara başarı dilediğini ve heyecanlı bir yarış beklediğini söyledi.

ANNESİ HASTA OLAN AVCI KATILAMADI

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz, Kağan Moradaoğlu ve Brezilyalı stoper Vitor Hugo, Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirip anı ölümsüzleştirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise annesinin rahatsızlığının kritik olması nedeniyle ziyarette yer alamadı.

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Son dakika Trabzonspor haberleri: Şampiyonlar Külliye'de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Devler Ligi sözleri
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