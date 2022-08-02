Son dakika Trabzonspor haberleri: Şampiyonlar Külliye’de! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Devler Ligi sözleri

Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan, geçtiğimiz cumartesi günü de Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan Trabzonspor çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çifte kupalı Fırtına'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de hazır bulunduğu kabulde Başkan Erdoğan, bordomavili ekibi çifte şampiyonluğundan dolayı kutlarken, yeni sezonda da başarı dileklerinde bulundu.



