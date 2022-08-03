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Giriş Tarihi: 3.8.2022

Araba bahane transfer şahane!

Araba bahane transfer şahane!
BEŞİKTAŞ, yeni araç sponsoru Honda ile 3 yıl sürecek anlaşmaya imza attı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen lansmana siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsor firmanın Türkiye başkanı Satoru Yamada, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, teknik direktör Valerien İsmael ve futbolcular katıldı. Törende konuşan Başkan Çebi, "Dünya ekonomisinin bu zor sürecinde bize destek olan sponsorumuzu asla unutmayacağız. Bu anlaşmayı aynı zamanda Japonya ile bir bağ olarak görebiliriz. İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya'ya gidecek bir Türk futbolcu ile taçlandırırız inşallah" dedi. Sembolik anahtar tesliminden sonra futbolcular arabalarla poz verdi

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Araba bahane transfer şahane!
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