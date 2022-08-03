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Giriş Tarihi: 3.8.2022

İtalyan panter Fenerbahçe’de

VOLKAN DEMİR
İtalyan panter Fenerbahçe’de

Altay Bayındır ile rekabet edecek bir kaleci arayan Kanarya, Salvatore Sirigu’da karar kıldı. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki eldiven ile her konuda anlaşıldı

Ezgjan Alioski ile sol bekini güçlendiren Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabet edecek bir kaleci arayışına da girmişti. 24 yaşındaki file bekçisinin sezon içerisinde sakatlık nedeniyle çok maç kaçırmasından dolayı, 11'de de sık sık oynayacak bir yedek kalecide karar kılındı. Kanarya, en son İtalyan kulübü Genoa'da forma giyen ve daha önce büyük kulüplerin kalesini koruyan Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattı. İtalya Milli Takımı'nda da ter döken 35 yaşındaki eldivenin birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON GENOA'DA 36 MAÇTA KALEYİ KORUDU
Geçtiğimiz sezon Genoa'da 36 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmalarda 59 gol yemiş, 10 müsabakada ise kalesini kapatmayı başarmıştı. Kulübüyle sözleşmesi bittiği ve bonservisi elinde olduğu için F.Bahçe'nin kasasından herhangi bir bonservis bedeli çıkmayacak.

5 yıl PSG'de oynadı
Sirigu 2011-12'de Palermo'dan Paris Saint-Germain'e transfer olup, kariyerinin en verimli dönemine başladı. Tam 5 yıl Fransız devinin kalesini koruyan, 1 sezon da Sevilla ve Osasuna'ya kiralanan 1.92 boyundaki file bekçisi, 2017-18'de Torino'ya gitti. Geçtiğimiz sezon da Genoa'ya imza attı.

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İtalyan panter Fenerbahçe’de
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