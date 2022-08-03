İtalyan panter Fenerbahçe’de

Ezgjan Alioski ile sol bekini güçlendiren Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabet edecek bir kaleci arayışına da girmişti. 24 yaşındaki file bekçisinin sezon içerisinde11'de de sık sık oynayacak bir yedek kalecide karar kılındı. Kanarya, en son İtalyan kulübü Genoa'da forma giyen ve daha önce büyük kulüplerin kalesini koruyan Salvatore Sirigu'yu kadrosuna kattı. İtalya Milli Takımı'nda da ter döken 35 yaşındaki eldiveninGeçtiğimiz sezon Genoa'da 36 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bu karşılaşmalarda 59 gol yemiş, 10 müsabakada ise kalesini kapatmayı başarmıştı. Kulübüyle sözleşmesi bittiği ve bonservisi elinde olduğu içinçıkmayacak.Sirigu 2011-12'de Palermo'dan Paris Saint-Germain'e transfer olup, kariyerinin en verimli dönemine başladı. Tam 5 yıl Fransız devinin kalesini koruyan, 1 sezon da Sevilla ve Osasuna'ya kiralanan 1.92 boyundaki file bekçisi, 2017-18'de Torino'ya gitti. Geçtiğimiz sezon da Genoa'ya imza attı.