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Giriş Tarihi: 4.8.2022 10:58

Libertadores'te Velez Sarsfield avantajı kaptı

AA
Libertadores’te Velez Sarsfield avantajı kaptı

2022 Libertadores Kupası çeyrek final ilk maçında Velez Sarsfield, konuk ettiği Talleres'i 3-2 mağlup ederken, Atletico Mineiro ile Palmeiras 2-2 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek finalinde, iki maç oynandı.

Arjantin temsilcilerini karşı karşıya getiren karşılaşmada, Velez Sarsfield, konuk ettiği Talleres'i 5. ve 73. dakikalarda Janson, 90. dakikada Fernandez'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Talleres ise 81. dakikada Santos ve 87. dakikada Garro ile ağları sarsarak tur umudunu rövanş maçına bıraktı.

Brezilya temsilcilerinin mücadelesinde ise Atletico Mineiro ile Palmeiras 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Atletico Mineiro, 45+1. dakikada penaltıdan Hulk ve 47. dakikada Murilo Cerqueira'nın (kendi kalesine) golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Konuk ekipte Murilo Cerqueira, 59. dakikada bu kez rakip fileleri havalandırırken, maçın sonucunu ise 90+2. dakikada Danilo'nun golü belirledi.

Bu maçların rövanşı, 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

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Libertadores'te Velez Sarsfield avantajı kaptı
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