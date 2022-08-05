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Giriş Tarihi: 5.8.2022 23:57

Fenerbahçe'den ceza açıklaması! Erteleme kararı verildi

Fenerbahçe’den ceza açıklaması! Erteleme kararı verildi

Fenerbahçe, UEFA'nın Dinamo Kiev maçıyla ilgili verdiği ceza sonrası resmi sitesinden bi açıklamada yaptı. Sarı lacivertliler, söz konusu cezanın 2 yıl ertelendiğini duyurdu.

Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA cezayı 2 yıl ertelediFenerbahçe Kulübü, UEFA'nın Dinamo Kiev maçıyla ilgili verdiği ceza sonrası resmi siteden açıklamada bulundu. Sarı-lacivertliler, söz konusu cezanın 2 yıl ertelendiğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

Fenerbahçemiz ile Dinamo Kiev arasında sahamızda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı esnasında rakip takımın golünden sonra tribünlerimizin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen ve kulübümüzün kurumsal duruşunu yansıtmayan bir söyleme karşı UEFA tarafından başlatılan soruşturmanın kararı açıklanmıştır.

Bu doğrultuda;

Sahaya yabancı madde atılması ve kışkırtıcı nitelikte bulunan tezahürat nedeniyle 50.000 Euro para cezası ile Kulübümüzün ev sahibi Kulüp olarak oynayacağı bir sonraki müsabakada uygulanmak üzere en az 5000 koltuktan oluşan kısmi stadyum kapama cezası verilmiş olup, söz konusu kısmi stadyum kapama cezası bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl süre için denetime tabi şekilde ertelenmiştir.

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Fenerbahçe'den ceza açıklaması! Erteleme kararı verildi
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