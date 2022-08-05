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Giriş Tarihi: 5.8.2022 15:21

Mersin İdman Yurdu küllerinden yeniden doğacak”

BEKİR COŞKUN
“Mersin İdman Yurdu küllerinden yeniden doğacak”

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü yönetiminin Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yapmış olduğu başvuru olumlu sonuçlandı. İçel İdman Yurdu, Mersin İdman Yurdu A.Ş. adıyla yeni sezonda mücadele edecek.

Mersin'de Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve yönetimini tebrik ederek, "Mersinimiz, Süper Lig'de bir takımla temsil edilmeyi hak ediyor. 97 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Mersin İdman Yurdumuzu, eski günlerine döndürmek ve hak ettiği yerlere getirmek en büyük arzumuz" dedi.

"HEDEF, 100. YILDA SÜPER LİG"

"Mersin İdman Yurdu, küllerinden yeniden doğacak" diyen Başkan Yılmaz, "Yeni sezonda 3. lig, 1. grupta mücadele edecek olan kentimizin temsilcisi İçel İdman Yurdu'nun, Mersin İdman Yurdu A.Ş. olarak ligdeki yerini alacak olması, bizleri çok mutlu etti. Mersin İdman Yurdumuzu, kuruluşunun 100'üncü yılında Allah'ın izniyle, kentimizin desteğiyle Süper Lig'e taşıyacağız" dedi.

"TAKIMIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

İçel İdman Yurdu'na, konaklama ve antrenman yapabilecekleri tesis tahsis ederek ve binlerce taraftar ile destek vererek, kırmızı-lacivertlileri yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz, "Takımımızın her zaman yanındayız. Çocuklarımızla, gençlerimizle ve hemşehrilerimizle tribünlerde yerimizi almaya devam edeceğiz. Taraftar, takımının yanında olduğunda başarı kaçınılmazdır. İçel İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanımız Metin Saltık'ın başkanlığında birlik ve beraberlik havası içinde bir başarı ortaya kondu. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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