Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 6.8.2022 17:22

Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı

DHA
Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Poli ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayırdı.

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon İtalya'dan kadrosuna kattığı 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Andrea Poli ile yollarını ayırdı.

Kırmızı beyazlı ekip sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Andrea Poli ile karşılıklı anlaşarak sözleşmemizi feshetmiş bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" İfadelerine yer verdi.

İtalyan orta saha oyuncusu geçen sezon Akdeniz ekibiyle ligde 28 lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez de TFF Süper Kupa maçında olmak üzere 32 maçta forma giydi. Deneyimli orta saha oyuncusu toplamda 2 asistlik performans ortaya koyarken gol sevinci yaşamadı.

(FOTOĞRAFLI)

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç başladı; gözler ÖSYM’de!
KPSS sınav takvimi açıklandı mı? ÖSYM KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'dan Soçi dönüşü flaş açıklamalar! "Suriye konusunda Putin ile mutabık kaldık"
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Antalyaspor İtalyan orta saha Poli ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA