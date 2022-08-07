Whatsapp şakasına iki maç ceza geldi

İtalya Futbol Federasyonu, Napoli'de forma giyen Gianluca Gaetano'yu görülmemiş bir nedenle cezalandırdı. Geçen sezon Serie B ekibi Cremonese'de kiralık oynayan Gaetano, kapanış haftasında Como ile oynadıkları maç öncesi rakip takımdaki arkadaşı Vittorio Parigini'ye Whatsapp üzerinden şaka yolluyla attığı mesaj başına iş açtı. 22 yaşındaki futbolcu, 'Ci lasci i trepunti venerdì?' (Cuma günüüç puanı bize bırakabilirmisiniz?) sorusunu yöneltti. Cremonese mücadeleyi kazanarak Serie A'ya yükselmeyi başarırken, mesajı gönderenGaetano, 2 maç ve 4 bin 500Euro ile cezalandırıldı.