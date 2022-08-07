Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Whatsapp şakasına iki maç ceza geldi
Giriş Tarihi: 7.8.2022

Whatsapp şakasına iki maç ceza geldi

Whatsapp şakasına iki maç ceza geldi
İtalya Futbol Federasyonu, Napoli'de forma giyen Gianluca Gaetano'yu görülmemiş bir nedenle cezalandırdı. Geçen sezon Serie B ekibi Cremonese'de kiralık oynayan Gaetano, kapanış haftasında Como ile oynadıkları maç öncesi rakip takımdaki arkadaşı Vittorio Parigini'ye Whatsapp üzerinden şaka yolluyla attığı mesaj başına iş açtı. 22 yaşındaki futbolcu, 'Ci lasci i tre punti venerdì?' (Cuma günü üç puanı bize bırakabilir misiniz?) sorusunu yöneltti. Cremonese mücadeleyi kazanarak Serie A'ya yükselmeyi başarırken, mesajı gönderen Gaetano, 2 maç ve 4 bin 500 Euro ile cezalandırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı!
Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Whatsapp şakasına iki maç ceza geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA