Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demir şimşek gibi
Giriş Tarihi: 8.8.2022

Adana Demir şimşek gibi

Adana Demir şimşek gibi

Montella’nın takımı; Gökhan, Belhanda ve Onyekuru ile galibiyete ulaşırken, Borja ve Rahmetullah’ın attığı goller Bitexen Giresunspor’a yeterli olmadı

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 yenerek sezona galibiyetle start verdi. 23. dakikada Gökhan İnler, yerden ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderip Adana Demir'i öne geçirirken, 5 dakika sonra yaptığı asistle de Belhanda farkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci devrede kontrolü eline alan Çotanaklar, yeni transfer Borja'nın 56'daki golüyle durumu 2-1'e getirdi. Mavi Şimşek'te savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, 82'de Giresun'un umutlarını söndürdü: 1-3. 90+1'de Rahmetullah'ın şık golü kazananı değiştirmedi: 2-3…

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları son dakika duyurusunu bekliyor! ÖSYM takvimi
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
LGS 2. tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? MEB ile LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor, kaç gün tutulur? Diyanet ile Muharrem ayı 10. günü orucu ne zaman tutulur, ayın kaçında?
MasterChef kim kazandı, kim ana kadroya girdi? TV8 ile 7 Ağustos MasterChef’te yedeklere kimler kaldı, 6. önlüğü kim aldı?
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray son dakikalarda güldü! Bafetimbi Gomis girer girmez Antalyaspor'u yıktı...
CHP’nin rozet oyunu ortaya çıktı: “MHP’liyim, CHP ile alakam yok! Rozet takılacağından haberim yoktu!”
Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonu veren bankalar 2022 listesi!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demir şimşek gibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA