Adana Demir şimşek gibi

Montella’nın takımı; Gökhan, Belhanda ve Onyekuru ile galibiyete ulaşırken, Borja ve Rahmetullah’ın attığı goller Bitexen Giresunspor’a yeterli olmadı
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 3-2 yenerek sezona galibiyetle start verdi. 23. dakikada Gökhan İnler,yerden ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağıağlara gönderip Adana Demir'i öne geçirirken,5 dakika sonra yaptığı asistle de Belhandafarkı ikiye çıkardı: 0-2. İkinci devrede kontrolü eline alan Çotanaklar, yeni transfer Borja'nın 56'daki golüyle durumu 2-1'e getirdi. Mavi Şimşek'te savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, 82'de Giresun'un umutlarını söndürdü: 1-3. 90+1'de Rahmetullah'ın şıkgolü kazananı değiştirmedi: 2-3…