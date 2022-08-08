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Giriş Tarihi: 9.8.2022 00:35 Son Güncelleme: 9.8.2022 00:37

Jorge Jesus'tan maç sonu flaş açıklamalar! "Rakibin hakkını vermek lazım"

Jorge Jesus’tan maç sonu flaş açıklamalar! Rakibin hakkını vermek lazım

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'la sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Sarı lacivertli ekibin deneyimli teknik adamı Jorge Jesus, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın tamamı...

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları...

İstediğimiz sonucu alamasak da izleyenler için iyi bir maçtı. 3 gol attık ama maalesef 3 gol yedik. Normalde takımımız defansif duran toplarda iyi ama bugün istediğimizi yapamadık.

Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar. Takım şu an istediğim seviyede değil. Hiçbir hoca ilk hafta takımını istediği seviyede görmez. Sonradan oyuna giren oyuncular kalitemizi artırdı.

Bu da çok önemliydi. İstediğimiz sonucu alamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe günkü maça odaklanmak istiyoruz.

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Jorge Jesus'tan maç sonu flaş açıklamalar! "Rakibin hakkını vermek lazım"
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