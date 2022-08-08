Jorge Jesus'tan maç sonu flaş açıklamalar! "Rakibin hakkını vermek lazım"

Rakibin de hakkını vermek lazım. Kornerlere iyi çalışmışlar. Takım şu an istediğim seviyede değil. Hiçbir hoca ilk hafta takımını istediği seviyede görmez. Sonradan oyuna giren oyuncular kalitemizi artırdı.

Bu da çok önemliydi. İstediğimiz sonucu alamadık ama sonuna kadar savaştık. Perşembe günkü maça odaklanmak istiyoruz.