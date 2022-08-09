Djaniny’de hedef 5 milyon Euro

3.5 milyon Euro’luk ilk teklifi geri çeviren bordo-mavililer, 5 milyon Euro seviyesine çıkılması halinde onay verebilir
Trabzonspor kadroyu güçlendirme yönünde çalışmalar yaparken mevcut kadrodan da oyunculara teklifler gelmeye başladı. Berat Özdemir'in takımdan ayrılmasının ardından iç transferde bir süre önce sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşmaya varılan Djaniny Semedo'ya Katar'dan teklif geldi. 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forveti 2020-21 sezonunda Suudi Arabistan ekibiAl-Ahli'den bedelsiz olarakkadrosuna katanbordo-mavililer, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Djaniny için gelen 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Karadenizekibi 5 milyon Euro'nun altınadüşmek istemiyor. Yönetim ve teknik heyet de bu konuda fikir alışverişinde bulunacak. Katar ekibinin5 milyon Euro seviyesine çıkmasıhalinde Trabzonspor'un bu transfereonay vermesi bekleniyor.