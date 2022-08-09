Djaniny’de hedef 5 milyon Euro

Trabzonspor kadroyu güçlendirme yönünde çalışmalar yaparken mevcut kadrodan da oyunculara teklifler gelmeye başladı. Berat Özdemir'in takımdan ayrılmasının ardından iç transferde bir süre önce sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşmaya varılan Djaniny Semedo'ya Katar'dan teklif geldi. 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forveti 2020-21 sezonunda1 sezon daha sözleşmesi bulunan Djaniny için gelen 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.Yönetim ve teknik heyet de bu konuda fikir alışverişinde bulunacak.