Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Djaniny’de hedef 5 milyon Euro
Giriş Tarihi: 9.8.2022

Djaniny’de hedef 5 milyon Euro

YUNUS EMRE SEL
Djaniny’de hedef 5 milyon Euro

3.5 milyon Euro’luk ilk teklifi geri çeviren bordo-mavililer, 5 milyon Euro seviyesine çıkılması halinde onay verebilir

Trabzonspor kadroyu güçlendirme yönünde çalışmalar yaparken mevcut kadrodan da oyunculara teklifler gelmeye başladı. Berat Özdemir'in takımdan ayrılmasının ardından iç transferde bir süre önce sözleşme uzatma konusunda prensipte anlaşmaya varılan Djaniny Semedo'ya Katar'dan teklif geldi. 31 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forveti 2020-21 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den bedelsiz olarak kadrosuna katan bordo-mavililer, 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Djaniny için gelen 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Karadeniz ekibi 5 milyon Euro'nun altına düşmek istemiyor. Yönetim ve teknik heyet de bu konuda fikir alışverişinde bulunacak. Katar ekibinin 5 milyon Euro seviyesine çıkması halinde Trabzonspor'un bu transfere onay vermesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM aktüel ürünler kataloğu psikolog gerçekten satılıyor mu, doğru mu? 8 Ağustos 2022 kataloğu ile BİM psikolog gerçek mi, şaka mı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM'den açıklama geldi mi? Üniversite 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman erişime açılacak?
KPSS ne zaman yapılacak? | 2022 KPSS lisans - önlisans, alan sınav, ÖABT ne zaman yapılacak ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu
Bakan Dönmez 'Yarın büyük gün' diyerek duyurdu: "Mavi Vatan'ın en güçlüsü Abdülhamid Han ilk sondajı için demir alıyor"
Masterchef ana kadroya kim girdi, düelloyu kim kazandı? 8 Ağustos MasterChef'te sekizinci önlüğü kim aldı, finale kim kaldı?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: İstanbul’da nefes kesen maç! Fenerbahçe, Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı…
Son dakika: Başkan Erdoğan, Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'nde Muharrem ayı iftarına katıldı
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Bankaların emekli promosyon ücretleri ne zaman verilecek, hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten YAŞ kararlarını eleştirenlere tepki: Yassıada zihniyetini diriltme çabası
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Djaniny’de hedef 5 milyon Euro
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA