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Giriş Tarihi: 9.8.2022 13:06

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gündem yeniden Koray Günter! Yapılacak teklif...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta gündem yeniden Koray Günter! Yapılacak teklif...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Stoper bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, gündemine bir kez daha Koray Günter'i aldı. Siyah-beyazlıların yapacağı teklif ortaya çıktı.

Kadrosuna bir sağ stoper katmayı hedefleyen ve bu oyuncunun yerli olması konusunda büyük çaba gösteren Beşiktaş, rotasını yeniden Koray Günter'e kırdı.

Daha önce de 27 yaşındaki futbolcuyu isteyen ancak Hellas Verona'dan "2.5 milyon Euro" yanıtını alan siyah-beyazlılar, bir kez daha İtalyan kulübünün kapısını çalacak.

Beşiktaş'ın anlaştığı Koray'ın menajeri, bugün İtalya'ya giderek Verona ile görüşecek ve ara buluculuk yapacak.

Bu transferin 1.5 milyon Euro'ya bonservisle gerçekleşmesi bekleniyor. 1 yıl sözleşmesi kalan Koray, geçtiğimiz sezon Serie A'da 30 maçta forma giymişti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta gündem yeniden Koray Günter! Yapılacak teklif...
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