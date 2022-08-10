Ahmetcan Kaplan Ajax yolunda!

Hollanda kulübü, Trabzonspor’un genç stoperi için 10 milyon Euro teklif etti. Ayrıca sonraki satıştan %15 pay konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncu da Ajax ile el sıkıştı
Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için Ajax uzun süredir nabız yokluyordu. Süreci resmiyete dökme kararı alan Hollanda ekibi, bordo-mavililere ilketapta 7 milyon Euro teklifetti. Trabzonspor bu rakamın az olduğunu belirtince, fiyat10 milyon Euro'ya yükseltildi. Teklifi yeterli gören bordomavililer, bu kez bir sonraki satıştan pay üzerine görüşmeler yaptı ve yüzde 15 civarında bir paya anlaşmaya varıldı. Ajax daha sonra Trabzonspor'dan izin alarak oyuncuyla görüştü. Kulübün onay vermesiyle Ahmetcan, Ajax ile 5 yıllıksözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Transferinkısa süre içerisinde gerçekleşmeihtimalinin yüksekolduğu bildirildi.