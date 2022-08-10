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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Ahmetcan Kaplan Ajax yolunda!

YUNUS EMRE SEL
Ahmetcan Kaplan Ajax yolunda!

Hollanda kulübü, Trabzonspor’un genç stoperi için 10 milyon Euro teklif etti. Ayrıca sonraki satıştan %15 pay konusunda anlaşmaya varıldı. Oyuncu da Ajax ile el sıkıştı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için Ajax uzun süredir nabız yokluyordu. Süreci resmiyete dökme kararı alan Hollanda ekibi, bordo-mavililere ilk etapta 7 milyon Euro teklif etti. Trabzonspor bu rakamın az olduğunu belirtince, fiyat 10 milyon Euro'ya yükseltildi. Teklifi yeterli gören bordomavililer, bu kez bir sonraki satıştan pay üzerine görüşmeler yaptı ve yüzde 15 civarında bir paya anlaşmaya varıldı. Ajax daha sonra Trabzonspor'dan izin alarak oyuncuyla görüştü. Kulübün onay vermesiyle Ahmetcan, Ajax ile 5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Transferin kısa süre içerisinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

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Ahmetcan Kaplan Ajax yolunda!
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