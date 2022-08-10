Ahmetcan Kaplan Ajax yolunda!

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan için Ajax uzun süredir nabız yokluyordu. Süreci resmiyete dökme kararı alan Hollanda ekibi,Trabzonspor bu rakamın az olduğunu belirtince,. Teklifi yeterli gören bordomavililer, bu kez bir sonraki satıştan pay üzerine görüşmeler yaptı ve yüzde 15 civarında bir paya anlaşmaya varıldı. Ajax daha sonra Trabzonspor'dan izin alarak oyuncuyla görüştü. Kulübün onay vermesiyle Ahmetcan, Ajax ilekonusunda prensip anlaşmasına vardı.bildirildi.