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Giriş Tarihi: 10.8.2022 12:13

Ajax kaptanı Tadic'e saldırı şoku! Polis soruşturma başlattı...

AA
Ajax kaptanı Tadic’e saldırı şoku! Polis soruşturma başlattı...

Ajax takım kaptanı Dusan Tadic, Hollanda'da saldırıya uğradı. Tadic, hırsız olduklarından şüphelenilen iki kişiyle kapısının önünde bir süre boğuştuktan sonra kaçmayı başararak yakındaki bir otele sığındı. İşte tüm detaylar...

Hollanda Ligi ekibi Ajax'ın takım kaptanı Dusan Tadic, evine gireceği sırada kendisine saldıran iki kişiden kaçarak kurtuldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Tadic, Güney Amsterdam'daki evine geldiği sırada aracını park ederken sokağında iki kişinin kendisine izlediğini fark etti.

Durumdan şüphelenerek evine doğru koşan Tadic, kapıdan giremeden kasklı ve siyah giyimli iki kişinin saldırısına uğradı.

Tadic, hırsız olduklarından şüphelenilen kişilerle kapısının önünde bir süre boğuştuktan sonra kaçmayı başararak çevredeki bir otele sığındı.

Saldırganların kaçtığı belirtilirken, 33 yaşındaki Sırp futbolcunun herhangi bir yara almadığı kaydedildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Öte yandan, Mayıs 2021'de de Eran Zahavi'nin takımı PSV Eindhoven ile deplasman maçı yaptığı sırasında kurye kılığında evine giren iki hırsız, İsrailli oyuncunun eşi ve dört çocuğunu iple bağlayarak rehin alıp, soygun yapmıştı.

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Ajax kaptanı Tadic'e saldırı şoku! Polis soruşturma başlattı...
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