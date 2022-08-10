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Giriş Tarihi: 10.8.2022 19:18

Fenerbahçe Slovacko maçı için Çekya’da! Yıldız oyuncu kadroda yok

AA
Fenerbahçe Slovacko maçı için Çekya’da! Yıldız oyuncu kadroda yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovacko ile yapacağı maç için Çekya'ya geldi. Turun ilk maçında kadroda bulunan Mergim Berisha, rövanş karşılaşmasında kadroya alınmadı. Sakatlığı nedeniyle sabah yapılan antrenmana katılmayan Berisha, tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldı.

Brno kentindeki Brno Turany Havalimanı'nda Prag Fenerbahçeliler Derneği üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan Fenerbahçe kafilesi, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

Turun ilk maçında kadroda bulunan Mergim Berisha, rövanş karşılaşmasında kadroya alınmadı. Sakatlığı nedeniyle sabah yapılan antrenmana katılmayan Berisha, tedavi amaçlı İstanbul'da bırakıldı.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler var:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.

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Fenerbahçe Slovacko maçı için Çekya’da! Yıldız oyuncu kadroda yok
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