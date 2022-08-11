Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Koray Günter Kartal oluyor
Giriş Tarihi: 11.8.2022

Koray Günter Kartal oluyor

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Koray Günter Kartal oluyor

Hellas Verona ile masaya oturan siyah-beyazlılar, uygun bir bonservis bedeli ile transferi sonuçlandırmak üzere

Beşiktaş, takımdan ayrılması an meselesi olan Brezilyalı stoper Welinton'ın yerine Koray Günter'i transfer etmek için harekete geçti. Kartal, Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile mukavelesi 1 sene sonra bitecek 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk teması gerçekleştirirken, oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın transfer için İtalyan ekibinden kolaylık istediği belirtildi. Verona'nın ise 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, pazarlıklarda sona gelindiği ve ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM sınav ile 2022 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Ağrı'da öldürülen terörist için HDP'den taziye töreni
SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geldi: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL oldu?
BİM aktüel ürünler psikolog gerçek mi, şaka mı, gerçekten seans satılıyor mu? Bugün BİM psikolog doğru mu?
Eğitimde yeni dönem: Kariyer yapan öğretmene 2 ile 4 bin lirayı aşan ek maaş
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
Son dakika! Başkan Erdoğan: Slovenya ile savunma sanayii alanında ortak adımlar atacağız
Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 11 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
Çin savaş uçakları Tayvan Boğazı'nda 'orta çizgi'yi geçti
İçişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Seçmen bilgilerinin kaynağının neresi olduğunu açıklayınız
ARKADAŞINA GÖNDER
Koray Günter Kartal oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA