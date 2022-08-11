Koray Günter Kartal oluyor

Hellas Verona ile masaya oturan siyah-beyazlılar, uygun bir bonservis bedeli ile transferi sonuçlandırmak üzere
Beşiktaş, takımdan ayrılması an meselesi olan Brezilyalı stoper Welinton'ın yerine Koray Günter'i transfer etmek için harekete geçti. Kartal, Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile mukavelesi 1 sene sonra bitecek 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk teması gerçekleştirirken, oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın transfer için İtalyan ekibinden kolaylık istediği belirtildi. Verona'nın ise 1.5 milyonEuro bonservis bedeli talep ettiğiöğrenilirken, pazarlıklarda sona gelindiği ve ifade edildi.