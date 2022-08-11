Mertens neden Ciro?

Napoli şehrine olan aidiyeti yüzünden Juventus'un 5 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren ve Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Dries Mertens'in, İtalya'da 'Ciro' lakabını almasının ilginç bir hikâyesi var... Napoli'ye geldiği ilk sezondaarkadaşlarıyla gittiği bowlingsalonunda tanınıp rahatsızedilmemesi için salon sahibi,Hollandalı golcünün oyunoynadığı kulvarın tepesindekiekrana ismini 'Ciro Martines'olarak yazar. Bowling salonunun müdavimi olan ancak bir süre sonra elbette Napoliler'in salonda keşfettiği Mertens için salon sahibi o günden sonra da ekrana 'Ciro Mertens' olarak ismini yazar. Ciroismini çok sevenMertensde geride kalanilkbahardadünyaya gelenoğluna 'Ciro' isminiverir.