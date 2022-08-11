Mertens neden Ciro?

Napoli şehrine olan aidiyeti yüzünden Juventus'un 5 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren ve Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Dries Mertens'in, İtalya'da 'Ciro' lakabını almasının ilginç bir hikâyesi var...Bowling salonunun müdavimi olan ancak bir süre sonra elbette Napoliler'in salonda keşfettiği Mertens için salon sahibi o günden sonra da ekrana 'Ciro Mertens' olarak ismini yazar.