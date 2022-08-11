Rakibimiz yok!

Süper Lig'de uzun süren hasret geçtiğimiz hafta sona ererken, maçların başlama ve bitiş saatleri tartışma konusu... Özellikle 21.45'te oynanan müsabakaların su molaları, VAR'daki izlenme süreleri ve uzatma dakikalarının eklenmesiyle sona ermesi ertesi günü buluyor.Ertesi gün işe erken gitmek zorunda olanlar da duruma tepki gösteriyor. Yaz ayına denk gelen ligin ilk haftalarında başlama saatleri için sıcaklık gerekçe gösteriliyor.İNGILTERE, Fransa, Almanya ve Hollanda'da 1. hafta karşılaşmalarının çoğu gündüz oynandı.9 karşılaşma gündüz oynandı. Bundesliga'da akşam sadece 1 müsabaka yapıldı, diğerleri 15.30-17.30 arasında başladı. Ligue 1'de iki maç dışındakiler gündüz, Hollanda'da ise 2 karşılaşma akşam oynandı. Hiçbir maçın gündüz oynanmadığı