Rakibimiz yok!

Sıcaklıkların kasıp kavurduğu İngiltere, Almanya ve Fransa’da maçlar bizden daha erken başlıyor. Öyle ki Türkiye’deki karşılaşmaların bitiş düdüğü ertesi günü buluyor
Süper Lig'de uzun süren hasret geçtiğimiz hafta sona ererken, maçların başlama ve bitiş saatleri tartışma konusu... Özellikle 21.45'te oynanan müsabakaların su molaları, VAR'daki izlenme süreleri ve uzatma dakikalarının eklenmesiyle sona ermesi ertesi günü buluyor. Gençlerive çocukları maça çağıran TFF'ninbu çabasına kulak veren futbolseverler,gece yarısını bulan dönüş yolundabüyük zorluk yaşıyor. Ertesi gün işe erken gitmek zorunda olanlar da duruma tepki gösteriyor. Yaz ayına denk gelen ligin ilk haftalarında başlama saatleri için sıcaklık gerekçe gösteriliyor. Ancak bu yıl rekor sıcaklıklarıngörüldüğü Avrupa'da durum çokfarklı... İşte detaylar:
GÜNDÜZ DÜDÜK ÇALMIYOR!
İNGILTERE, Fransa, Almanya ve Hollanda'da 1. hafta karşılaşmalarının çoğu gündüz oynandı. PremierLig'de en geç maç yerel saatle20.00'de başlarken, 9 karşılaşma gündüz oynandı. Bundesliga'da akşam sadece 1 müsabaka yapıldı, diğerleri 15.30-17.30 arasında başladı. Ligue 1'de iki maç dışındakiler gündüz, Hollanda'da ise 2 karşılaşma akşam oynandı. Hiçbir maçın gündüz oynanmadığı Spor Toto SüperLig, Avrupa'da müsabakaların en geçsaatte başladığı lig durumunda.