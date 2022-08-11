Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig, maç saatlerinde Avrupa’nın zirvesinde!

Süper Lig'de uzun süren hasret geçtiğimiz hafta sona ererken, maçların başlama ve bitiş saatleri tartışma konusu... Özellikle 21.45'te oynanan müsabakaların su molaları, VAR'daki izlenme süreleri ve uzatma dakikalarının eklenmesiyle sona ermesi ertesi günü buluyor. Gençleri ve çocukları maça çağıran TFF'nin bu çabasına kulak veren futbolseverler, gece yarısını bulan dönüş yolunda büyük zorluk yaşıyor. Ertesi gün işe erken gitmek zorunda olanlar da duruma tepki gösteriyor. Yaz ayına denk gelen ligin ilk haftalarında başlama saatleri için sıcaklık gerekçe gösteriliyor. Ancak bu yıl rekor sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'da durum çok farklı... İşte detaylar:

GÜNDÜZ DÜDÜK ÇALMIYOR!

İngiltere, Fransa, Almanya ve Hollanda'da 1. hafta karşılaşmalarının çoğu gündüz oynandı. Premier Lig'de en geç maç yerel saatle 20.00'de başlarken, 9 karşılaşma gündüz oynandı. Bundesliga'da akşam sadece 1 müsabaka yapıldı, diğerleri 15.30-17.30 arasında başladı. Ligue 1'de iki maç dışındakiler gündüz, Hollanda'da ise 2 karşılaşma akşam oynandı. Hiçbir maçın gündüz oynanmadığı Spor Toto Süper Lig, Avrupa'da müsabakaların en geç saatte başladığı lig durumunda.