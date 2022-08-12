Devler ligi aşkına

Trabzonspor'da uzun süren transfer sessizliği Kuzey Makedonyalı oyuncu Enis Bardhi'nin takıma katılmasıyla son buldu.27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, İspanya'nın Valencia şehrinden kalkan özel uçakla yaklaşık 4.5 saatlik yolculuğun ardından dün Trabzon'a vardı.Teknik direktör Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in Sivasspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde yaşadığı sakatlık öncesi detalebinde bulunmuştu. Ancak yönetim önceliği stoper transferine verirken,işleri değiştirdi. İsmi daha önce scoutlar ve menajerler tarafından önerilen Enis Bardhi için temaslar başladı.Menajer aracılığıyla Levante kulübüne yapılan ilk teklife,Ancak bu noktada oyuncu devreye girerek,Kulüp de 5 yıldır formasını terleten Enis Bardhi'ye zorluk çıkartmama kararı aldı.Bardhi, Trabzon Havalimanı'nda yaptığı ilk açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyon takımın parçası olmak büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek hayalini kurduğum bir şeydi'' ifadelerini kullandı., Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi'yi analiz etti. Kuzey Makedonyalı oyuncunun kariyerinde öne çıkanlar şöyle:altyapısında yetişen Enis Bardhi, ilk profesyonel sözleşmesini İsveç ve Makedonya Türkleri tarafından kurulan Prespa Birlik takımıyla imzaladı.futboluyla beğeni toplayan Enis, önce Macaristan ekibi Ujpest'e, 3 sezon sonra datakımın en istikrarlı isimlerden biri oldu. La Liga'da 2017-18'den itibaren her sezon en az 26 maça çıktı ve toplam 148 maçta 23 gol ve 13 asist üretti.ve top tekniği ile dikkat çeken Enis, sert şutları ve etkili frikikleriyle öne çıkıyor. Bardhi, İspanya'ya gittiği tarihten bu yana10 numara olan 27 yaşındaki yıldız; 8 numara ve sol açık olarak da oynayabiliyor.sadece 1 kez kırmızı kart görürken, sarı karttan dolayı takımını 3 kez yalnız bıraktı.Makedonya Milli Takımı ile 47 mücadeleye çıkan oyuncu, 11 gol atıp 6 asist gerçekleştirdi.en önemli eksiği 1.72'lik boyu… Fiziksel olarak zayıf kalıyor ve ikili mücadeleye girmekten kaçınıyor.UĞUR ÇEMİSKENDER GÜNENDoğucan ile dolabilirdi!Trabzonspor'un oyun aklı ve de lideri… Orta alanda oyunu yönlendiren ve tempoyu ayarlayan bir futbolcu. Geçen sezonki şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan kişi. Sakatlanmasından sonra orta alanda büyük bir boşluk oluştuğunu ben de düşünüyorum. Bardhi ise kapalı kutu. Trabzonspor'a neler vereceği konusunda izlemeden yorum yapmak doğru olmaz. 10 numara pozisyonunda oynuyorsa bir Hamsik değil… Kaldı ki 10 numara pozisyonundaŞu an orta alanda Hamsik'in yerini doldurabilecek kadro içinden