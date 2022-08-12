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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Devler ligi aşkına

YUNUS EMRE SEL
Devler ligi aşkına

Yönetim stoper transferine yoğunlaşmışken, Marek Hamsik’in Süper Kupa finalindeki sakatlığı tüm planları değiştirdi. Avcı’nın ‘Yeni oyun aklı’ isteği rotayı bu bölgeye çevirdi. Kuzey Makedonyalı oyuncu, ‘Devler Ligi’ kozuyla imzayı attı

Trabzonspor'da uzun süren transfer sessizliği Kuzey Makedonyalı oyuncu Enis Bardhi'nin takıma katılmasıyla son buldu. Levante kulübünden 3 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer edilen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, İspanya'nın Valencia şehrinden kalkan özel uçakla yaklaşık 4.5 saatlik yolculuğun ardından dün Trabzon'a vardı. Peki Enis Bardhi'nin 48 saate sığan transfer görüşmesi ve imzasında süreç nasıl ilerledi. İŞTE DETAYLAR:

SAKATLIĞIN SÜRESİ 1 AY OLUNCA İŞ DEĞİŞTİ
Teknik direktör Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in Sivasspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde yaşadığı sakatlık öncesi de top kullanma becerisi olan ve hücum organizasyonlarında takıma katkı verebilecek bir oyuncu talebinde bulunmuştu. Ancak yönetim önceliği stoper transferine verirken, Hamsik'in sakatlığının 1 aylık bir süreyi bulacak olması işleri değiştirdi. İsmi daha önce scoutlar ve menajerler tarafından önerilen Enis Bardhi için temaslar başladı.

3 MİLYON EURO TAKSİT TAKSIT ÖDENECEK
Menajer aracılığıyla Levante kulübüne yapılan ilk teklife, 7 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği yanıtı geldi. Ancak bu noktada oyuncu devreye girerek, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve Trabzonspor'un teklifine kolaylık sağlanmasını talep etti. Kulüp de 5 yıldır formasını terleten Enis Bardhi'ye zorluk çıkartmama kararı aldı. Oyuncunun takındığı tavır nedeniyle transferde eli rahatlayan Trabzonspor, Levante ile 3 milyon Euro'luk bonservis bedelini taksitler halinde ödenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

MUTLU VE GURURLU
Bardhi, Trabzon Havalimanı'nda yaptığı ilk açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Şampiyon takımın parçası olmak büyük bir gurur. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek hayalini kurduğum bir şeydi'' ifadelerini kullandı.

SÜRAT SEVİYOR FRİKİK ATIYOR
SABAH Spor, Trabzonspor'un yeni transferi Enis Bardhi'yi analiz etti. Kuzey Makedonyalı oyuncunun kariyerinde öne çıkanlar şöyle:
SHKUPİ altyapısında yetişen Enis Bardhi, ilk profesyonel sözleşmesini İsveç ve Makedonya Türkleri tarafından kurulan Prespa Birlik takımıyla imzaladı. Çıktığı 10 maçta 5 golle takımın küme düşmekten kıl payı kurtulmasında önemli rol oynadı.
PRESPA'DAKİ futboluyla beğeni toplayan Enis, önce Macaristan ekibi Ujpest'e, 3 sezon sonra da 1.5 milyon Euro bedelle 5 yıldır formasını giydiği Levante'ye gitti.
LEVANTE'DE takımın en istikrarlı isimlerden biri oldu. La Liga'da 2017-18'den itibaren her sezon en az 26 maça çıktı ve toplam 148 maçta 23 gol ve 13 asist üretti.
SÜRATİ ve top tekniği ile dikkat çeken Enis, sert şutları ve etkili frikikleriyle öne çıkıyor. Bardhi, İspanya'ya gittiği tarihten bu yana Messi'nin (20) ardından La Liga'da en fazla frikikten gol bulan oyuncu (6) oldu.
MEVKİSİ 10 numara olan 27 yaşındaki yıldız; 8 numara ve sol açık olarak da oynayabiliyor.
KARİYERİNDE sadece 1 kez kırmızı kart görürken, sarı karttan dolayı takımını 3 kez yalnız bıraktı.
KUZEY Makedonya Milli Takımı ile 47 mücadeleye çıkan oyuncu, 11 gol atıp 6 asist gerçekleştirdi.
BARDHİ'NİN en önemli eksiği 1.72'lik boyu… Fiziksel olarak zayıf kalıyor ve ikili mücadeleye girmekten kaçınıyor.
UĞUR ÇEM


BİR GÖRÜŞ
İSKENDER GÜNEN
Doğucan ile dolabilirdi!
Hamsik Trabzonspor'un oyun aklı ve de lideri… Orta alanda oyunu yönlendiren ve tempoyu ayarlayan bir futbolcu. Geçen sezonki şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan kişi. Sakatlanmasından sonra orta alanda büyük bir boşluk oluştuğunu ben de düşünüyorum. Bardhi ise kapalı kutu. Trabzonspor'a neler vereceği konusunda izlemeden yorum yapmak doğru olmaz. 10 numara pozisyonunda oynuyorsa bir Hamsik değil… Kaldı ki 10 numara pozisyonunda Abdülkadir Ömür ve Bakasetas var. Şu an orta alanda Hamsik'in yerini doldurabilecek kadro içinden Doğucan değerlendirilse doğru bir tercih olurdu.

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