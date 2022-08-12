Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli
Giriş Tarihi: 12.8.2022 13:03 Son Güncelleme: 12.8.2022 13:43

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli

Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına Enis Bardhi transferini KAP’a bildirdi! İşte bonservis bedeli

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Trabzonspor, Levante'de forma giyen Makedon yıldız Enis Bardhi'nin transferini KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, Levante'ye 3 Milyon Euro bonservis bedelini 3 yılda 3 taksit olarak ödeyecek.

Trabzonspor, Levante'de forma giyen Makedon yıldız Enis Bardhi'nin transferini KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, Levante'ye 3 Milyon Euro bonservis bedelini 3 yılda 3 taksit olarak ödeyecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



TRABZONSPOR SÖZLEŞME DETAYLARINI DA AÇIKLADI

"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2025-26 futbol sezonu için de 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu ve hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS giriş ile Üniversite yerleştirme 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi parlatacak talimatlar!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Türkiye afet bölgelerini adeta yeniden inşa etti; Almanya'da isyan: Kaderimize terk edildik
Son dakika: Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete'de
ABD ve YPG'den büyük petrol vurgunu! Yüzlerce askeri araçla kaçırdılar
THY’den tarihi performans! Dünyadaki rakiplerini solladı
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 11 Ağustos 2022 Masterchef 10. önlüğü kim aldı, dünkü düelloyu kim kazandı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Fırtına Enis Bardhi transferini KAP'a bildirdi! İşte bonservis bedeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA