Trabzonspor, Levante'de forma giyen Makedon yıldız Enis Bardhi'nin transferini KAP'a bildirdi. Bordo mavililer, Levante'ye 3 Milyon Euro bonservis bedelini 3 yılda 3 taksit olarak ödeyecek.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"İspanya ekiplerinden Levante'nin profesyonel futbolcusu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."





TRABZONSPOR SÖZLEŞME DETAYLARINI DA AÇIKLADI

"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2025-26 futbol sezonu için de 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

"Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."