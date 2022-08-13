Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor-Başakşehir maçı Eskişehir'de oynanacak!
Giriş Tarihi: 14.8.2022 01:00

Konyaspor-Başakşehir maçı Eskişehir'de oynanacak!

AA
Konyaspor-Başakşehir maçı Eskişehir’de oynanacak!

Konyaspor Kulübü, saha ve zeminin uygunsuzluğu nedeniyle maç erteleme taleplerinin Medipol Başakşehir tarafından kabul edilmediğini, bunun yerine maçın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verildiğini duyurdu. Karşılaşma 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda yapılacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Maç Planlama Müdürlüğünce MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda zemin ve saha incelemesinde bulunulduğu belirtildi. İnceleme sonucunda mevcut zemin koşullarının sporcu sağlığını tehdit ettiğinin ve futbol oynamaya müsait olmadığının raporlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme ve raporlama doğrultusunda yaptığımız erteleme talebimiz, Medipol Başakşehir tarafından kabul edilmemiştir. TFF'nin aldığı karara göre, Medipol Başakşehir maçımız 15 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır. Maç bileti satın alan taraftarlarımız, ücret iadelerini Passolig gişelerinden alabilirler. Eskişehir'de oynanacak karşılaşmanın biletleri 1lira olup en kısa sürede satışa çıkacaktır. Kombinesi olan taraftarımızın Passolig kartlarına karşılaşmanın bileti tanımlanacaktır."

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 15 Ağustos Pazartesi günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacaktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Azez'de bayrağımızı yakmaya çalışan A.E.H. yakalandı
Evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama sayfası: Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? EYT son durum Bakan Vedat Bilgin tarafından paylaşıldı: Türkiye modeli geliyor!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Tüm cemevlerinin taleplerine yönelik iki bakanlık çalışıyor
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Üniversite YKS tercih yerleştirme sonuçları için son dakika açıklaması bekleniyor!
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! İndirimler halka nefes aldıracak: İşte kalem kalem o liste
Dikkat! TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ Sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu?
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 13 Ağustos 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2022 Emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor-Başakşehir maçı Eskişehir'de oynanacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA