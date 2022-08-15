Varsa yoksa golcü

Santrfor transferinde yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Fenerbahçe birçok oyuncuyla temasa geçerken, sona yaklaştığı bir isim henüz yok. Sarı-lacivertliler,Dün Valencia kulübüyle bir kez daha temasa geçildi. Uruguaylı golcü için yeni bir paket sunan Fenerbahçe, İspanyollar'dan yanıt bekliyor. Bununla birlikte Portekiz'den iki yeni isim yönetimin gündeminde.Bu futbolculardan biri, Porto'nın İranlı forvetiOyuncuyu bonservisiyle almak için temaslar sürüyor. Portekiz ekibi Gil Vicente'nin İspanyol golcüsüF.Bahçe'nin gündemine gelen son isim oldu... Bu oyuncularla ilgili geçtiğimiz hafta sonu temaslarda bulunan Fenerbahçe yönetimi, yakın zamanda bir golcüyü kadroya katmayı umuyor.Timo Werner'in, Leipzig'e transferinin ardından Sörloth'un ayrılma ihtimali bulunsa da Alman ekibiyle kurulan yeni bir temas yok.NavarroPortekiz ekibi Gil Vicente forması giyen 24 yaşındaki İspanyol golcü, geçen sezon 34 resmi maçta 16 gol attı.GÜRCAN BİLGİÇKostümlü sahne!kalan 5 resmi maç, Jorge Jesus ve yapmak istedikleri için provaydı. Kasımpaşa performansı artık kostümlü sahne gibi olmalı. Hem hoca hem de yeni transferler için uyum dönemi, sistem değişikliği, takıma alışma gibi dezavantajların değerlendirme dışı tutulacağı dönem başladı.Jesus, 'Orta sahasız' bir oyun peşinde. Kanatlar onun için önemli ve çok adamla rakip ceza sahasına girmek istiyor. Recep Uçar (Ümraniye teknik direktörü) bunu yaptırmadı.Bu Süper Lig'le tanışmasıydı. Artık burada kararı iki takımın orta sahalarının verdiğini, rakip teknik adamların çok sert savunma analizleriyle takımlarını oynattığını bilerek hesap yapmalı.SÜPER Lig'e Ümraniye beraberliği ile başlayan Fenerbahçe ligdeki ikinci maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor. Sarılacivertlilerde sakatlıkları biten ancak özel program uygulayanve'nun yanı sıra sakatlıkları sürenvebu maçta görev alamayacak. Yeni transfer'nin ilk kez kadroda yer alması ancak kulübede olması bekleniyor.ile Galatasaray arasında 6 Şubat2021'de oynanan derbide Ülker Stadı'ndaçalınan "Şinanay" şarkısının nakarat kısmındaG.Saray'a küfürlü tezahüratta bulunup oanları sosyal medya hesabında yayınlayan TimurCihan Saylam'a ceza çıktı. Galatasaray Kulübü vedönemin teknik direktörü Fatih Terim'in ihbarı üzerineifadesi alınan taraftar, pişman olduğunu söylese de mahkemekendisini hem 600 lira adli para hem de 1 yıl müsabakalardanmen cezasına çarptırdı.ARZU KAYA