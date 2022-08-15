Varsa yoksa golcü

Batshuayi ve Aboubakar’da engeller aşılamadı. Gomez için yeniden hamle yapıldı. Listedeki yeni isimler ise Fran Navarro ve Mehdi Taremi
Santrfor transferinde yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Fenerbahçe birçok oyuncuyla temasa geçerken, sona yaklaştığı bir isim henüz yok. Sarı-lacivertliler, Batshuayi transferinde Chelsea'nin bonservistalebini aşamadı. Aboubakar konusundaise oyuncunun 7 milyon Euro'luk yıllık maaşınınödenmesi konusunda sıkıntı var. Maxi Gomeziçin yapılan ilk üç teklif kabul görmedi. Dün Valencia kulübüyle bir kez daha temasa geçildi. Uruguaylı golcü için yeni bir paket sunan Fenerbahçe, İspanyollar'dan yanıt bekliyor. Bununla birlikte Portekiz'den iki yeni isim yönetimin gündeminde.
ALEXANDER SÖRLOTH, LEIPZIG'DE KALMAK İSTİYOR
Bu futbolculardan biri, Porto'nın İranlı forveti Mehdi Taremi... Oyuncuyu bonservisiyle almak için temaslar sürüyor. Portekiz ekibi Gil Vicente'nin İspanyol golcüsü Fran Navarro ise F.Bahçe'nin gündemine gelen son isim oldu... Bu oyuncularla ilgili geçtiğimiz hafta sonu temaslarda bulunan Fenerbahçe yönetimi, yakın zamanda bir golcüyü kadroya katmayı umuyor. Durumu en çok merak edilenisimlerden Alexander Sörlothise Leipzig'in önceki gün oynadığıKöln maçının kadrosunda yeraldı. Timo Werner'in, Leipzig'e transferinin ardından Sörloth'un ayrılma ihtimali bulunsa da Alman ekibiyle kurulan yeni bir temas yok. Norveçli oyuncununtakımda kalmayı ilk hedefolarak seçtiği bildirildi.
Navarro
Portekiz ekibi Gil Vicente forması giyen 24 yaşındaki İspanyol golcü, geçen sezon 34 resmi maçta 16 gol attı.
BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Kostümlü sahne! Geride kalan 5 resmi maç, Jorge Jesus ve yapmak istedikleri için provaydı. Kasımpaşa performansı artık kostümlü sahne gibi olmalı. Hem hoca hem de yeni transferler için uyum dönemi, sistem değişikliği, takıma alışma gibi dezavantajların değerlendirme dışı tutulacağı dönem başladı. Ümraniyeberaberliği taraftarları 'Santrfor' krizinesoktu. Ama 3 gol atan bir takıma ısrarla'Golcü lazım' diye fikir yürütmek mantıklıda değil. Jesus, 'Orta sahasız' bir oyun peşinde. Kanatlar onun için önemli ve çok adamla rakip ceza sahasına girmek istiyor. Recep Uçar (Ümraniye teknik direktörü) bunu yaptırmadı. Jesus damaç boyunca bunun farkına (!) varamadı. Bu Süper Lig'le tanışmasıydı. Artık burada kararı iki takımın orta sahalarının verdiğini, rakip teknik adamların çok sert savunma analizleriyle takımlarını oynattığını bilerek hesap yapmalı.
FENERBAHÇEPAŞA'NIN KONUĞU
SÜPER Lig'e Ümraniye beraberliği ile başlayan Fenerbahçe ligdeki ikinci maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkıyor. Sarılacivertlilerde sakatlıkları biten ancak özel program uygulayan İrfan Can ve Pedro'nun yanı sıra sakatlıkları süren SerdarAziz ve Berisha bu maçta görev alamayacak. Yeni transfer Ezgjan Alioski'nin ilk kez kadroda yer alması ancak kulübede olması bekleniyor.
'ŞİNANAY'IN FATURASI ÇIKTI Fenerbahçeile Galatasaray arasında 6 Şubat2021'de oynanan derbide Ülker Stadı'ndaçalınan "Şinanay" şarkısının nakarat kısmındaG.Saray'a küfürlü tezahüratta bulunup oanları sosyal medya hesabında yayınlayan TimurCihan Saylam'a ceza çıktı. Galatasaray Kulübü vedönemin teknik direktörü Fatih Terim'in ihbarı üzerineifadesi alınan taraftar, pişman olduğunu söylese de mahkemekendisini hem 600 lira adli para hem de 1 yıl müsabakalardanmen cezasına çarptırdı.
ARZU KAYA