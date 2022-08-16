Devler ligi aşkına

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. 23 futbolcudan oluşan kadroda sakatlıkları sürenBordo-mavili takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktörAvcı'nın Trabzonspor'u, geçen sezon UEFA Konferans Ligi elemelerinde Molde'yi geçtikten sonra play-off turunda Roma ile karşılaşmış ve evinde 2-1 kaybettikten sonra deplasmanda da 3- 0 mağlup olup Avrupa defterini sezon başında kapatmıştı.BORDO-MAVILI takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, zorlu maç öncesi Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında "Her şeyiyle iyi durumdayız, ilkleri yapmak istiyoruz" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Trabzonspor'da ortalama 21 ayı bitirdim. Sürecimiz devamlı üstüne koyarak gidiyor. Bu sene lige başlarken de geçen senenin şampiyonu ve Süper Kupa'yı alarak, son üç resmi maçta gol yemeyen, öz güveni olan bir takımız. Rakibimiz de 22 senedir aralıksız olarak Avrupa kupalarında ve çok önemli bir tarihe sahip. 24 yaş ortalaması olan genç bir ekiple oynayacağız. Biz fiziksel ve zihinsel olarak hazırız. Taktikleri Cornelius'tan aldım zaten (Gülerek). Uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'da dinletmek istiyoruz. Umarım Şampiyonlar Ligi'ne adımızı yızdırırız."Kariyerine Kopenhag'da başlayan Cornelius, "Burada oynamak çok özel. Soyunma odalarını karıştırdım. Kopenhag'da unutulmayacak anılarım var. Gol atarsam sevinirim ama taraftarları üzmem, formayı çıkartmam, onların kalplerini kırmam" dedi.Ömer ÜRÜNDÜLDengeli ve kontrollü oynamalı, futbolcuların arasında uyum olan, sistemi oturmuş, fizik gücü yüksek bir takım. Parken Stadı'nda da çok ateşli bir taraftara sahipler. Trabzonspor henüz takım olarak istenilen düzeye gelmiş değil. Bu yüzden Abdullah Avcı'nın ilk 11'i ve de taktik planı son derece önem taşıyor.Dengeli ve kontrollü bir anlayışla oyunu tutmak çok önemli. Mutlaka ikinci maç için avantajlı bir skor gerekiyor. Çünkü rövanş da zorlu geçecek.TRABZONSPOR'DA yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, bugün oynanacak Kopenhag maçının kadrosuna dahil edildi. Bordo-mavili yönetim, yoğun çaba sonucunda bu oyuncuların lisanslarını çıkarmayı başardı. Hem Bardhi hem de Bartra'nın fiziksel durumlarıyla ilgili kulüplerinden raporlar alındığı ve iki futbolcunun da forma şansı tanınması durumunda oynayabilecek seviyede olduğu belirtildi., geçen sezon başında sol bek mevkiine alternatif oluşturması için kadroya kattığı İsmail Köybaşı ile yollarını ayırdı. 33 yaşındaki futbolcudan beklediği verimi alamayan bordo-mavililer, dün sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.Köybaşı, Trabzonspor'da 13 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri mücadelesinde forma giymişti.